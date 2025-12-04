Entretenimiento

The Game Awards 2025: cómo votar y dónde verlo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La industria de los videojuegos se prepara para uno de los eventos más esperados del año: The Game Awards 2025, que se celebrarán el próximo 11 de diciembre. Este evento reconoce lo mejor del año en casi 30 categorías, desde Juego del Año hasta Innovación en Accesibilidad.

Los Game Awards fueron fundados hace una década por el periodista y productor Geoff Keighley, y actualmente son considerados los premios más influyentes del mundo gamer.

Algunas de las más destacadas en esta edición son:

  • Juego del Año

  • Mejor Dirección de Juego

  • Mejor Juego de Impacto

  • Juego más Esperado

  • Mejor Juego Independiente

  • Mejor Juego de Rol

  • Mejor Juego para Móviles

  • Innovación en Accesibilidad

Nominados al Juego del Año

Entre los títulos que compiten por el máximo galardón están:

  • Clair Obscur: Expedition 33

  • Death Stranding 2: On The Beach

  • Donkey Kong Bananza

  • Hades II

  • Hollow Knight: Silksong

  • Kingdom Come: Deliverance II

Nominados a Mejor Dirección de Juego

  • Clair Obscur: Expedition 33

  • Death Stranding 2: On The Beach

  • Ghost of Yōtei (Fantasma de Yōtei)

  • Hades II

  • Split Fiction (Ficción Dividida)

¿Cómo votar por tus juegos favoritos?

Si quieres que tu juego favorito gane, puedes votar en línea. Sólo necesitas:

  1. Entrar a la página oficial de The Game Awards.

  2. Iniciar sesión con una cuenta de Google, Discord, X (antes Twitter) o Facebook.

  3. Hacer clic en “Vote now” y seleccionar tus opciones favoritas.

¿Dónde y a qué hora ver los Game Awards?

El evento se transmitirá gratis el 11 de diciembre en múltiples plataformas:

  • YouTube, Twitch, Steam, Prime Video, X, TikTok Live, Facebook, Instagram, Kick, IGN y Gamespot

Horario en México: 6:30 PM (hora del centro)
Horario en Los Ángeles: 4:30 PM (hora local)

