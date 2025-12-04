The Game Awards 2025: cómo votar y dónde verlo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La industria de los videojuegos se prepara para uno de los eventos más esperados del año: The Game Awards 2025, que se celebrarán el próximo 11 de diciembre. Este evento reconoce lo mejor del año en casi 30 categorías, desde Juego del Año hasta Innovación en Accesibilidad.
Los Game Awards fueron fundados hace una década por el periodista y productor Geoff Keighley, y actualmente son considerados los premios más influyentes del mundo gamer.
Algunas de las más destacadas en esta edición son:
Juego del Año
Mejor Dirección de Juego
Mejor Juego de Impacto
Juego más Esperado
Mejor Juego Independiente
Mejor Juego de Rol
Mejor Juego para Móviles
Innovación en Accesibilidad
Entre los títulos que compiten por el máximo galardón están:
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Donkey Kong Bananza
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Kingdom Come: Deliverance II
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Ghost of Yōtei (Fantasma de Yōtei)
Hades II
Split Fiction (Ficción Dividida)
Si quieres que tu juego favorito gane, puedes votar en línea. Sólo necesitas:
Entrar a la página oficial de The Game Awards.
Iniciar sesión con una cuenta de Google, Discord, X (antes Twitter) o Facebook.
Hacer clic en “Vote now” y seleccionar tus opciones favoritas.
El evento se transmitirá gratis el 11 de diciembre en múltiples plataformas:
YouTube, Twitch, Steam, Prime Video, X, TikTok Live, Facebook, Instagram, Kick, IGN y Gamespot
Horario en México: 6:30 PM (hora del centro)
Horario en Los Ángeles: 4:30 PM (hora local)