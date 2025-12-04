The Game Awards 2025: cómo votar y dónde verlo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La industria de los videojuegos se prepara para uno de los eventos más esperados del año: The Game Awards 2025, que se celebrarán el próximo 11 de diciembre. Este evento reconoce lo mejor del año en casi 30 categorías, desde Juego del Año hasta Innovación en Accesibilidad.

Los Game Awards fueron fundados hace una década por el periodista y productor Geoff Keighley, y actualmente son considerados los premios más influyentes del mundo gamer.

Algunas de las más destacadas en esta edición son:

Juego del Año

Mejor Dirección de Juego

Mejor Juego de Impacto

Juego más Esperado

Mejor Juego Independiente

Mejor Juego de Rol

Mejor Juego para Móviles

Innovación en Accesibilidad

Nominados al Juego del Año

Entre los títulos que compiten por el máximo galardón están:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Nominados a Mejor Dirección de Juego