The Cure se viste de luto por la muerte de su guitarrista Perry Bamonte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El músico británico Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la legendaria banda The Cure, falleció a los 65 años tras una breve enfermedad, según confirmó oficialmente la agrupación liderada por Robert Smith mediante un comunicado difundido este jueves.

El fallecimiento ocurrió durante el periodo navideño, en su casa, y ha generado profundo luto en la comunidad musical internacional, especialmente entre los seguidores de la banda ícono del rock alternativo británico.

“Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte. Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, expresó la banda.

Bamonte comenzó su relación con The Cure en 1984, inicialmente como parte del equipo de apoyo. En 1990 se unió oficialmente como miembro activo, desempeñándose como guitarrista, bajista de seis cuerdas y tecladista.

Participó en álbumes fundamentales como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y el homónimo The Cure. Su trayectoria incluyó más de 400 conciertos durante 14 años de giras por todo el mundo.

En 2022, se reintegró a la banda para una nueva etapa en vivo, sumando 90 presentaciones más, incluyendo el concierto final en Londres el 1 de noviembre de 2024, durante la gira Shows of a Lost World.

La banda también lanzó la película “The Show of a Lost World” el pasado 11 de diciembre, donde aparece Bamonte interpretando junto al grupo el disco completo “The Cure” en un evento íntimo en Londres.

Pese a haber cancelado una gira por Europa por motivos de salud, Bamonte se mantuvo activo hasta finales de 2024. Estaba previsto que participara con The Cure en el festival Primavera Sound 2026 junto a artistas como Doja Cat, Massive Attack, Gorillaz y Mac DeMarco, evento programado para junio en Barcelona.

The Cure envió condolencias a la familia del músico y destacó la huella indeleble que deja en la historia de la banda y en el corazón de sus seguidores:

“Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Será profundamente extrañado”.