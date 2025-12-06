The Boys lanza tráiler de su temporada final y confirma fecha de estreno
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa serie The Boys está lista para decir adiós. Amazon Prime Video liberó el primer tráiler oficial de la quinta y última temporada, junto con la fecha de estreno: 8 de abril de 2026.
Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie se ha consolidado como uno de los títulos más populares del servicio de streaming por su visión irreverente y violenta del mundo de los superhéroes.
El avance muestra un escenario caótico y autoritario, liderado por un Homelander cada vez más descontrolado, mientras personajes clave como Hughie, Mother’s Milk y Frenchie son encarcelados en un lugar llamado “Campo de Libertad”.
Por otro lado, Annie (antes Starlight) encabeza una resistencia civil para enfrentarse a los Supes desde las sombras.
El giro dramático llega con el regreso de Billy Butcher, quien aparentemente tiene en su poder un virus capaz de exterminar a todos los superhumanos, lo que desatará una cadena de eventos que —según Amazon— “cambiará para siempre el mundo”.
Uno de los aspectos que más sorprendió del tráiler es la aparición de Jared Padalecki, conocido por su papel en Supernatural, como parte del elenco de esta temporada final, aunque su personaje aún no ha sido revelado.
Su incorporación promete traer aún más intensidad a un elenco ya lleno de figuras memorables.
Estreno global en abril de 2026
La temporada final de The Boys llegará a Amazon Prime Video el próximo 8 de abril de 2026, y los fans ya anticipan una despedida épica para la serie que ha reinventado el género de superhéroes con sátira, violencia y crítica política.
mrh