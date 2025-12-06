The Boys lanza tráiler de su temporada final y confirma fecha de estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa serie The Boys está lista para decir adiós. Amazon Prime Video liberó el primer tráiler oficial de la quinta y última temporada, junto con la fecha de estreno: 8 de abril de 2026.

Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie se ha consolidado como uno de los títulos más populares del servicio de streaming por su visión irreverente y violenta del mundo de los superhéroes.

El avance muestra un escenario caótico y autoritario, liderado por un Homelander cada vez más descontrolado, mientras personajes clave como Hughie, Mother’s Milk y Frenchie son encarcelados en un lugar llamado “Campo de Libertad”.

Por otro lado, Annie (antes Starlight) encabeza una resistencia civil para enfrentarse a los Supes desde las sombras.

El giro dramático llega con el regreso de Billy Butcher, quien aparentemente tiene en su poder un virus capaz de exterminar a todos los superhumanos, lo que desatará una cadena de eventos que —según Amazon— “cambiará para siempre el mundo”.