¡Terror y moda! Así es la nueva muñeca Monster High x Alien de colección
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fusión entre moda, terror y ciencia ficción ha aterrizado en el universo Monster High: Mattel presentó su nueva muñeca Monster High Skullector Alien, inspirada en el temido Xenomorfo de la franquicia cinematográfica Alien.
Esta muñeca de colección, parte de la línea exclusiva Skullector, reimagina al icónico extraterrestre con un estilo “terroríficamente chic”, combinando la estética oscura y glamurosa de Monster High con elementos visuales diseñados por el artista suizo H.R. Giger, creador del Xenomorfo original.
El diseño incluye un vestido negro transparente con detalles que simulan un exoesqueleto biomecánico, un tocado que evoca el cráneo alargado del alienígena y una larga cola articulada.
La Skullector Alien viene en un empaque premium, ambientado como si estuviera a bordo de la nave Nostromo, e incluye certificado de autenticidad, lo que la convierte en una pieza imprescindible para fans y coleccionistas.
El lanzamiento coincide con la temporada de Halloween y la promoción de la nueva serie Alien: Earth, reforzando el regreso del Xenomorfo como ícono del terror moderno, ahora también en formato de alta costura galáctica.
BCT