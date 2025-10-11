¡Terror y moda! Así es la nueva muñeca Monster High x Alien de colección

El diseño incluye un vestido negro transparente con detalles que simulan un exoesqueleto biomecánico, un tocado que evoca el cráneo alargado del alienígena y una larga cola articulada.

La Skullector Alien viene en un empaque premium, ambientado como si estuviera a bordo de la nave Nostromo, e incluye certificado de autenticidad, lo que la convierte en una pieza imprescindible para fans y coleccionistas.

El lanzamiento coincide con la temporada de Halloween y la promoción de la nueva serie Alien: Earth, reforzando el regreso del Xenomorfo como ícono del terror moderno, ahora también en formato de alta costura galáctica.

BCT