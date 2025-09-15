Terror con sello latino: Michelle Garza convertirá Mandíbula en serie

La producción se encuentra actualmente en desarrollo bajo el sello de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group, y contará con un destacado equipo creativo liderado por Jaquén Castellanos (guionista y productora ejecutiva), además de Diego Luna y Gael García Bernal, quienes participan como productores ejecutivos a través de su casa productora La Corriente del Golfo.

El proyecto, que se desarrollará en idioma inglés, adapta una historia que ha sido reconocida como una de las obras más inquietantes y simbólicas del terror contemporáneo en América Latina. Mandíbula narra la perturbadora historia de Fernanda, una adolescente fascinada con el horror, que termina secuestrada por su profesora después de un periodo de acoso escolar.

Garza Cervera ha sido elogiada por su capacidad para retratar el horror desde una perspectiva íntima, femenina y emocionalmente intensa, algo que logró con maestría en Huesera, filme que ganó premios en festivales como Tribeca, Sitges y Morelia. Su participación en Mandíbula marca un paso importante hacia la consolidación de voces femeninas latinoamericanas en el género del terror a nivel internacional.