Terror con sello latino: Michelle Garza convertirá Mandíbula en serie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora mexicana Michelle Garza Cervera, reconocida internacionalmente por su ópera prima Huesera, será la encargada de dirigir y producir los episodios de la serie basada en la novela Mandíbula, escrita por la ecuatoriana Mónica Ojeda.
La producción se encuentra actualmente en desarrollo bajo el sello de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group, y contará con un destacado equipo creativo liderado por Jaquén Castellanos (guionista y productora ejecutiva), además de Diego Luna y Gael García Bernal, quienes participan como productores ejecutivos a través de su casa productora La Corriente del Golfo.
El proyecto, que se desarrollará en idioma inglés, adapta una historia que ha sido reconocida como una de las obras más inquietantes y simbólicas del terror contemporáneo en América Latina. Mandíbula narra la perturbadora historia de Fernanda, una adolescente fascinada con el horror, que termina secuestrada por su profesora después de un periodo de acoso escolar.
Garza Cervera ha sido elogiada por su capacidad para retratar el horror desde una perspectiva íntima, femenina y emocionalmente intensa, algo que logró con maestría en Huesera, filme que ganó premios en festivales como Tribeca, Sitges y Morelia. Su participación en Mandíbula marca un paso importante hacia la consolidación de voces femeninas latinoamericanas en el género del terror a nivel internacional.
Además de Garza Cervera, el proyecto cuenta con el respaldo creativo de Nick Antosca (Channel Zero, Brand New Cherry Flavor) y Alex Hedlund, productores ejecutivos de Eat the Cat, con quienes se busca preservar la esencia psicológica y simbólica de la novela original.
