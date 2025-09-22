Teo y Alberto del Río llegan a La Granja VIP México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer César Doroteo, mejor conocido como Teo, ha sido confirmado como participante del nuevo reality La Granja VIP, producción de TV Azteca que reunirá a diversas celebridades en un entorno rural.

La noticia fue revelada durante la transmisión del matutino Venga la Alegría, en donde los conductores dieron a conocer al también creador de contenido, que se suma al elenco encabezado por Adal Ramones y co-conducido por Kristal Silva y Alex Garza.

Teo, conocido por su trabajo en los canales “Pepe y Teo” y “Rudo y Cursi”, llega a este nuevo reto televisivo con más de 14 años de experiencia creando contenido. En redes sociales, ha ganado notoriedad por su estilo carismático, directo y lleno de humor.