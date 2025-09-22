Teo y Alberto del Río llegan a La Granja VIP México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer César Doroteo, mejor conocido como Teo, ha sido confirmado como participante del nuevo reality La Granja VIP, producción de TV Azteca que reunirá a diversas celebridades en un entorno rural.
La noticia fue revelada durante la transmisión del matutino Venga la Alegría, en donde los conductores dieron a conocer al también creador de contenido, que se suma al elenco encabezado por Adal Ramones y co-conducido por Kristal Silva y Alex Garza.
Teo, conocido por su trabajo en los canales “Pepe y Teo” y “Rudo y Cursi”, llega a este nuevo reto televisivo con más de 14 años de experiencia creando contenido. En redes sociales, ha ganado notoriedad por su estilo carismático, directo y lleno de humor.
El luchador mexicano Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, también ha sido confirmado como integrante del elenco de La Granja VIP.
Con una trayectoria consolidada en la lucha libre profesional tanto en México como en Estados Unidos, Alberto del Río es una figura que despierta tanto admiración como polémica. Su participación en el reality promete añadir una dosis extra de intensidad y espectáculo al programa.
El reality, que se estrena el próximo 12 de octubre por Azteca Uno, tendrá una duración de 10 semanas. Durante ese tiempo, los participantes deberán convivir en un espacio rural, enfrentando tareas como ordeñar vacas, sembrar, recolectar y cuidar animales.
Entre los concursantes ya confirmados están Alfredo Adame, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez.
RPO