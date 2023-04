Tenoch Huerta denuncia ataques a su familia por lucha contra"clasismo y racismo"

El actor de Pantera Negra: Wakanda por siempre mencionó que se han expuesto direcciones, nombres, centros de trabajo de sus familiares, fotos personales y hasta las escuelas de sus hijas, que son menores de edad.

“Bien sabíamos que estaríamos expuestos, pero poco a poco han ido moviendo los límites de la razón; inventando y difamando. Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores; pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años, porque es el único camino que encuentro".

Tenoch Huerta refirió que ha sido atacado con temas absurdos, además de eventos mediáticos en lo que se ha visto involucrado.