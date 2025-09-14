¡Tenemos representante! Fátima Bosch llevará la belleza mexicana a Miss Universo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fátima Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco, fue coronada como Miss Universo México 2025, y será la encargada de representar al país en la edición 74 del certamen internacional que se celebrará en noviembre del próximo año en Tailandia.
La final nacional del concurso se llevó a cabo la noche de este sábado 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco. Aspirantes de todo el país participaron en diversas pruebas a lo largo del certamen, incluyendo pasarela en vestido de gala y entrevistas.
Entre las finalistas destacaron Alejandra Díaz de León, María Fernanda Vázquez Villalobos, Yoana Gutiérrez Vázquez y Ana Rosario Ramírez Murillo, aunque fue Fátima quien se impuso gracias a su desempeño integral, carisma y preparación académica.
Con 25 años de edad, Fátima Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, formación que complementó en la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) de Milán, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.
Con su triunfo, Fátima se convierte en la embajadora de la belleza mexicana para Miss Universo 2025, un certamen que en los últimos años ha ampliado su enfoque más allá de la estética, valorando también la preparación, el activismo social y el liderazgo de las concursantes.
