¡Tenemos representante! Fátima Bosch llevará la belleza mexicana a Miss Universo 2025

La final nacional del concurso se llevó a cabo la noche de este sábado 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco. Aspirantes de todo el país participaron en diversas pruebas a lo largo del certamen, incluyendo pasarela en vestido de gala y entrevistas.

Entre las finalistas destacaron Alejandra Díaz de León, María Fernanda Vázquez Villalobos, Yoana Gutiérrez Vázquez y Ana Rosario Ramírez Murillo, aunque fue Fátima quien se impuso gracias a su desempeño integral, carisma y preparación académica.