Tendrá Jenni Rivera estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jenni Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Fue la familia de La Diva de la Banda quien dio a conocer la noticia a los fanáticos de la fallecida cantante.

"Dios me creó... mis padres me concibieron... pero mis fans me hicieron. Estoy eternamente agradecida...", escribió la familia de Jenni Rivera en su cuenta de Instagram oficial.