Tendencia: IA da voz a alimentos y objetos para explicar su uso correcto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los objetos ya no solo se usan: ahora también hablan. En las últimas semanas, TikTok se ha llenado de videos donde alimentos, objetos de todo tipo e incluso órganos del cuerpo humano cobran vida gracias a la inteligencia artificial para explicar cómo deben utilizarse correctamente.
Desde un plátano que advierte cómo debe conservarse, hasta una sartén que dicta lo que sí y no se debe hacer al cocinar, estas animaciones combinan voces sintéticas, gestos exagerados y explicaciones sencillas que buscan educar, entretener o ambas cosas a la vez. La fórmula ha resultado irresistible para millones de usuarios.
La tendencia se apoya en herramientas de IA capaces de generar personajes animados con rasgos humanos, que narran recomendaciones prácticas sobre su uso cotidiano.
Aun así, el fenómeno refleja cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que se comparte información en redes sociales, acercando el aprendizaje a nuevas audiencias mediante formatos creativos, breves y altamente virales.
RPO