Televisa y Tv Azteca: ¿cuál ganó el rating? ¿Quién es la Máscara? o La Granja VIP?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Qué programa ganó el rating en su estreno: ¿Quién es la Máscara? o La Granja VIP? La respuesta llegó con cifras claras y contundentes.
De acuerdo con datos de HR Media, a los que tuvo acceso Publimetro, el reality show de Televisa, ¿Quién es la Máscara?, se posicionó como el favorito del público en su regreso a la televisión abierta.
La emisión, que cuenta con Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras como investigadores, logró una audiencia de 4.71 millones de espectadores durante su primer capítulo.
Por su parte, el estreno de La Granja VIP, conducido por Adal Ramones y transmitido por TV Azteca, registró 2.16 millones de televidentes, una cifra considerablemente menor.
El resultado representa una diferencia del 118% en audiencia a favor de Televisa, consolidando a ¿Quién es la Máscara? como el programa más visto del domingo en la televisión abierta.
Contrario al rating, en redes sociales la tendencia la ha mantenido La Granja VIP, que desde su estreno está en el número 1.
RYE