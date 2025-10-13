Televisa y Tv Azteca: ¿cuál ganó el rating? ¿Quién es la Máscara? o La Granja VIP?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Qué programa ganó el rating en su estreno: ¿Quién es la Máscara? o La Granja VIP? La respuesta llegó con cifras claras y contundentes.

De acuerdo con datos de HR Media, a los que tuvo acceso Publimetro, el reality show de Televisa, ¿Quién es la Máscara?, se posicionó como el favorito del público en su regreso a la televisión abierta.

La emisión, que cuenta con Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras como investigadores, logró una audiencia de 4.71 millones de espectadores durante su primer capítulo.