Televisa: un Uber intenta secuestrar a Paulina Goto y salta del auto

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La actriz de Televisa Paulina Goto denunció en su redes sociales lo que parece ser un intento de secuestro a bordo de una unidad de Uber.

Por medio de Twitter la actriz denunció que un chofer de una unidad de Uber se negó a quitar los seguros del auto para que ella pudiera bajar los cristales de la ventana.

Dijo que luego de la negativa, le pidió al chofer que detuviera el auto para bajarse, pero tampoco quiso hacerlo.

"Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y "que no me iba a pasar nada". Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba".

Luego de haber compartido su experiencia, la actriz pidió a Uber que se encargue de investigar el hecho.

"🚨 @Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien".

Por último dijo que no busca con esto perjudiccar a nadie, sólo dar un mensaje para las personas se cuiden:

“No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”.