Televisa: muere la conductora Daniela Calatrava

Cuando le fue detectado el mal, la conductora dio declaraciones para un medio local, al que dijo en 2018 lo siguiente:

“El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento, hasta ahorita gracias a Dios todo está muy bien, continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida”.

Tras ocho años de lucha contra el cáncer, la presentadora perdió la vida. Descanse en paz...