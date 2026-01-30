Televisa: muere el productor Pedro Torres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El productor mexicano Pedro Torres Castilla falleció a los 72 años de edad, luego de enfrentar Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dejando una amplia trayectoria dentro de la industria del entretenimiento en México.

La información fue dada a conocer este viernes a través de un comunicado emitido por sus hijos, quienes señalaron que Pedro Torres partió en paz, rodeado del cariño de su familia y seres queridos.

A lo largo de su carrera, Torres se consolidó como una figura relevante en la producción audiovisual del país, al estar detrás de proyectos televisivos de alto impacto como Big Brother México, Mujeres Asesinas y Gossip Girl: Acapulco, los cuales marcaron distintas etapas de la televisión nacional.

Además de su trabajo en televisión, también fue responsable de la producción de videos musicales para artistas como Luis Miguel, Emmanuel y Alejandro Fernández, contribuyendo a la construcción visual de algunas de las figuras más reconocidas de la música en español.

En el ámbito personal, mantuvo una relación de aproximadamente seis años con la actriz y cantante Lucía Méndez, con quien tuvo a su hijo Pedro Antonio Torres Méndez.