Televisa: muere el actor Juan José Zerboni

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del entretenimiento mexicano ha perdido a una de sus figuras más queridas y multifacéticas: Juan José Zerboni, quien falleció a los 72 años.

A lo largo de su vida, Zerboni hizo una gran contribución al teatro, televisión y doblaje, destacándose por su pasión y versatilidad, además de su dedicación al arte en todas sus formas.

Oriundo de la Ciudad de México, Juan José Zerboni nació el 20 de octubre de 1953. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó de manera tardía, pero esto no impidió que se destacara en diversas ramas. Su primer contacto con las artes escénicas fue en el Taller de Teatro CasAzul, fundado por Álvaro Cerviño, donde debutó en la obra “El enfermo imaginario”.

Zerboni hizo historia en el teatro mexicano, siendo miembro de la compañía Los Trashumantes y fundador de Entre Tiempo, bajo la dirección de Karla Reyes Galván. Su dedicación también lo llevó a involucrarse en la producción y difusión de obras teatrales, dejando un legado importante en la escena cultural del país.

En los últimos años, Juan José Zerboni se concentró en el mundo de la televisión y el streaming, dejando papeles memorables en proyectos como "El extraño retorno de Diana Salazar" (2025), donde interpretó a Quevedo. Además, participó en series como "La Hora Marcada" (2023), "Triptych" (2023), "Dra. Lucía: Un don extraordinario" (2023) y "Mujeres asesinas" (2022), entre otras.