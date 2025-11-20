Televisa: muere el actor de "Amor Real" José Antonio "El Chino" Estrada

A través de una publicación en redes sociales, el equipo del programa expresó sus condolencias: “Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días”, compartieron.

Estrada fue un rostro habitual en la televisión mexicana. Su trayectoria incluyó papeles en telenovelas como La Usurpadora, María Isabel, La mentira, Abrázame muy fuerte, La otra, Amor real, Vecinos, Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, entre muchas otras.

Aunque la familia del actor no ha emitido declaraciones, la noticia generó una oleada de mensajes de admiradores que recordaron con cariño su trabajo y enviaron palabras de aliento a sus seres queridos.

Además de su trabajo en pantalla, Estrada también tuvo una destacada carrera en teatro y cine, siendo recordado por colegas como un artista comprometido y apasionado por su oficio.