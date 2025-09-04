Televisa lanza su arma secreta contra La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La guerra por el rating entre las dos principales televisoras mexicanas ha encendido motores. Mientras La Casa de los Famosos México 3 llega a su fin, TV Azteca apuesta fuerte por su nuevo reality La Granja VIP, con Adal Ramones como conductor estelar, y Televisa no se queda atrás: ya inició las grabaciones de una nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, con una incorporación que promete levantar pasiones.

La Granja VIP se estrenará el domingo 12 de octubre por la señal de Azteca Uno, justo una semana después de la final de LCDLFM3.

Ante el inminente estreno del reality rival, Televisa ha sacado su carta fuerte: una nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, que volverá a contar con Omar Chaparro, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Anahí, pese a la controversia vivida en la temporada pasada por filtraciones atribuidas al manager de la exRBD.

La gran sorpresa es la posible incorporación de Ana Brenda Contreras al panel de “investigadores”. Fuentes cercanas indican que la actriz estuvo en pláticas con TV Azteca para integrarse a La Granja VIP, pero Televisa habría cerrado un mejor trato para retenerla, sabiendo que es una de las favoritas del público.

En esta batalla mediática, cada movimiento cuenta. Aunque Azteca ha tenido dificultades para igualar los niveles de audiencia de La Casa de los Famosos México, esta nueva estrategia podría darle el golpe que ha buscado durante años. Por su parte, Televisa no está dispuesta a perder terreno y refuerza su apuesta con figuras consolidadas y cambios estratégicos.

Con ambas producciones a punto de salir al aire, será la audiencia la que defina al vencedor de esta contienda de alto impacto televisivo.