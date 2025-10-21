¡Te rapan por el cine! Así fue la excéntrica función de Bugonia en EE.UU.
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una singular estrategia de promoción, el Teatro Culver realizó una proyección especial de la nueva película Bugonia, del director Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons. Lo curioso del evento fue su único requisito de entrada: estar completamente calvo.
La función anticipada fue anunciada como un evento gratuito pero exclusivo para personas calvas o dispuestas a raparse la cabeza antes de ingresar.
Para quienes no cumplían con esta condición, la organización incluyó la presencia de un barbero, quien ofreció cortes al ras en el lugar.
Bugonia es el nuevo proyecto del director de Poor Things y The Favourite, y continúa explorando temáticas surrealistas con un estilo visual provocador.
Aunque aún no se estrena de manera comercial, esta proyección especial captó la atención internacional tanto por la película como por su enfoque inusual de promoción.
BCT