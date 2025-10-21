¡Te rapan por el cine! Así fue la excéntrica función de Bugonia en EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una singular estrategia de promoción, el Teatro Culver realizó una proyección especial de la nueva película Bugonia, del director Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons. Lo curioso del evento fue su único requisito de entrada: estar completamente calvo.

La función anticipada fue anunciada como un evento gratuito pero exclusivo para personas calvas o dispuestas a raparse la cabeza antes de ingresar.

Para quienes no cumplían con esta condición, la organización incluyó la presencia de un barbero, quien ofreció cortes al ras en el lugar.