¿Te pasó con este frío? Fernanda Familiar se contagia de "poderoso bicho desconocido" como gripa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conocida periodista Fernanda Familiar atraviesa por un momento complicado en su salud.

En sus propias palabras, dichas en video, al principio pensó que se trataba de un resfriado común, pero los síntomas empeoraron rápidamente, llevándola a temer por su vida.

En una reciente declaración, contó que durante su traslado al hospital temió tener que ser intubada debido a la intensidad de los síntomas.

A pesar de realizarse diversas pruebas, incluidas las de COVID-19 e influenza, los resultados fueron negativos.

Los médicos, por ahora, no han logrado identificar el agente causante de su malestar.

"No sé qué bicho sea, pero lo que sí sé es que es poderosísimo", afirmó Fernanda, pidiendo a sus seguidores y a la sociedad en general que no ignoren los síntomas y busquen atención médica inmediata.

Según compartió, los primeros síntomas aparecieron hace tres semanas con una leve gripe y dolor de garganta. Sin embargo, al pasar de los días, la situación se complicó con dolor de cabeza y opresión en el pecho, además de una fiebre intermitente que alcanzó hasta 39 grados.

A pesar de los intensos dolores y molestias, Fernanda destacó la importancia de no subestimar este tipo de síntomas y de atenderlos a tiempo.