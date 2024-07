¿Te las sabes? Esta es la banda sonora de Deadpool & Wolverine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás emocionado por la llega de Deadpool & Wolverine, las redes sociales de la película revelaron la banda sonora para que llegues más que preparado al estreno.

La lista de canciones abarca algunos clásicos de la música, de las décadas de 1980, 1990 y 2000, temas que se caracterizan por su tono y el uso astuto de la música para complementar algunas escenas del film.

Aquí te dejamos los temas que sonarán durante la película:

“ONLY YOU”- The Platters

“BYE BYE BYE”- NSYNC

“SLASH”- Stray Kids

“ANGEL OF THE MORNIG”- Merrilee Rush & The Turnabouts

“GLAMOROUS”- Fergie

“IRIS”- The Goo Goo Dolls

“The POWER OF LOVE”- Huey Lewis & The News

“I’M A RAMBLIN MAN’”- Waylon Jennings

“YOU BELONG TO ME”- Chris de Burgh

“‘I´M WITH YOU” Avril Lavigne

“THE GREATEST SHOW” Zac Efron, Zendaya y Hugh Jackman

“YOU’RE THE ONE THAT I WANT” Olivia Newton-John y John Travolta

“I’LL BE SEEING YOU” Jimmy Durante

“MAKE ME LOSE CONTROL” Eric Carmen

“YOU’RE ALL I NEED TO GET BY” Aretha Franklin

“GOOD RIDDANCE” Green Day