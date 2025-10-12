Entretenimiento

¿Te atreves? Estas 10 películas de terror mexicano te pondrán los pelos de punta en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octubre es el mes ideal para adentrarse en el cine de terror, y qué mejor que hacerlo con películas que combinan suspenso, leyendas mexicanas, fantasmas y hasta brujas urbanas. Aquí te dejamos 10 recomendaciones que puedes ver para pasar un buen susto este mes.

1. Huesera

Disponible en Prime Video
Valeria queda embarazada y, con ello, desata la aparición de una entidad siniestra. Para salvarse, deberá reconectar con su pasado punk y enfrentarse a brujas urbanas que la guiarán ante La Huesera. Una propuesta feminista y visceral, galardonada internacionalmente.

2. Perdida (dir. Jorge Michel Grau)

Disponible en Netflix
Eric vive un duelo inexplicable tras la desaparición de su esposa. La llegada de una nueva pareja reaviva pasiones y sospechas en un thriller psicológico que te atrapa hasta el final.

3. Vuelven (dir. Issa López)

Disponible en Claro Video / Apple TV
Estrella, una niña de 10 años, convive con los fantasmas de una ciudad marcada por la violencia. Una historia que mezcla lo sobrenatural con la dura realidad del México contemporáneo.

4. Desaparecer por completo

Disponible en Netflix
Un fotógrafo sensacionalista pierde sus sentidos tras visitar la escena de un crimen. Lo que comienza como una enfermedad, se transforma en una experiencia aterradora hacia lo desconocido.

5. Vacaciones de terror

Disponible gratis en Tubi
Un clásico del cine de horror mexicano. Una familia hereda una casa embrujada por el espíritu de una bruja ajusticiada siglos atrás. Terror con efectos prácticos y nostalgia ochentera.

6. Las Leyendas (saga animada)

Disponible en Prime Video y Netflix
Aventura familiar con sabor mexicano. Leo San Juan y su equipo de “cazafantasmas” recorren las leyendas más emblemáticas del país: La Nahuala, La Llorona, El Charro Negro y más.

7. Kilómetro 31

Disponible en Claro Video / Apple TV
Inspirada en la leyenda urbana del kilómetro embrujado en la carretera México-Toluca. Una película que combina lo psicológico con lo sobrenatural.

8. Somos lo que hay

Disponible en Mubi / Apple TV
Tras la muerte del patriarca, una familia mexicana que practica canibalismo debe reorganizarse para sobrevivir. Cruda, simbólica y con crítica social.

9. La posesión de Altair

Disponible en Prime Video
Un falso documental de horror ambientado en los años 70, donde una serie de grabaciones caseras revelan la presencia de seres extraños en una casa de León, Guanajuato.

10. Belzebuth (dir. Emilio Portes)

Disponible en Prime Video
Un agente enfrenta una serie de muertes inexplicables de recién nacidos en la frontera norte. Con tintes sobrenaturales, demonología y una atmósfera oscura que te mantiene en tensión.

