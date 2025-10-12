¿Te atreves? Estas 10 películas de terror mexicano te pondrán los pelos de punta en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octubre es el mes ideal para adentrarse en el cine de terror, y qué mejor que hacerlo con películas que combinan suspenso, leyendas mexicanas, fantasmas y hasta brujas urbanas. Aquí te dejamos 10 recomendaciones que puedes ver para pasar un buen susto este mes.

1. Huesera