¿Te acuerdas de MTV? Sus canales dirán adiós en varias regiones del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Malas noticias para los nostálgicos de la televisión musical: MTV cerrará sus canales musicales en Europa el próximo 31 de diciembre. Según reportes de medios internacionales, los canales afectados son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD, los cuales serán desconectados progresivamente en Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

El cierre se da en el contexto de la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que dio origen a la nueva Paramount Skydance Corporation. Esta apuesta por el streaming y el contenido bajo demanda con plataformas como Paramount+ y Pluto TV ha desplazado a los canales lineales, que ya no logran competir con las experiencias musicales personalizadas que ofrecen los medios digitales.

Durante décadas, MTV fue un símbolo cultural que marcó hitos como el estreno de “Thriller” de Michael Jackson en 1983 o la promoción de artistas afroamericanos por parte de David Bowie. Aunque la marca seguirá viva en eventos como los MTV VMA y EMA, este cierre marca el fin de una era para quienes crecieron viendo videoclips y reality shows.

Paramount Global busca reducir costos en medio de una reestructuración global. La baja audiencia de la televisión tradicional y la migración hacia redes sociales y plataformas digitales han hecho insostenible el modelo de canales musicales.

BCT