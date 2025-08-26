¡Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen! Así fue la romántica propuesta en un jardín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Vía redes sociales, la cantante Taylor Swift y el jugador de futbol americano Travis Kelce confirmaron su compromiso matrimonial, tras meses de especulación entre fans y medios internacionales.
La propuesta fue publicada en Instagram, donde compartieron varias imágenes en un jardín: Travis arrodillado, Taylor visiblemente emocionada. El texto que acompañó las imágenes decía:
"Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan 🧨", en tono divertido y cómplice.
Según el portal TMZ, el anillo de compromiso es un diamante antiguo de talla brillante, diseñado por Kindred Lubeck, joyero conocido por piezas exclusivas.
La historia de amor de la pareja comenzó en julio de 2023, cuando Travis expresó en su podcast New Heights su decepción por no haber podido conocer a la cantante durante su gira "Eras", en Kansas City. En ese mismo episodio reveló que le había preparado una pulsera de la amistad con su número de teléfono.
Taylor calificó después el gesto como digno de una película de John Hughes, y en septiembre de 2023 se dejó ver por primera vez en un partido de los Kansas City Chiefs, apoyando a Kelce desde un palco.
