¡Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen! Así fue la romántica propuesta en un jardín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Vía redes sociales, la cantante Taylor Swift y el jugador de futbol americano Travis Kelce confirmaron su compromiso matrimonial, tras meses de especulación entre fans y medios internacionales.

La propuesta fue publicada en Instagram, donde compartieron varias imágenes en un jardín: Travis arrodillado, Taylor visiblemente emocionada. El texto que acompañó las imágenes decía:

"Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan 🧨", en tono divertido y cómplice.

Según el portal TMZ, el anillo de compromiso es un diamante antiguo de talla brillante, diseñado por Kindred Lubeck, joyero conocido por piezas exclusivas.