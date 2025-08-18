Taylor Swift lanza portada alternativa de Life of a Showgirl con su lado más sensual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al revelar una nueva portada alternativa para su álbum “Life of a Showgirl”, donde aparece con un look más sensual que en ediciones anteriores.

La cantante compartió la imagen en redes sociales, fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott, donde se le ve en un atuendo escénico brillante y provocador, posando con estilo teatral.