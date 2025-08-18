Taylor Swift lanza portada alternativa de Life of a Showgirl con su lado más sensual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al revelar una nueva portada alternativa para su álbum “Life of a Showgirl”, donde aparece con un look más sensual que en ediciones anteriores.
La cantante compartió la imagen en redes sociales, fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott, donde se le ve en un atuendo escénico brillante y provocador, posando con estilo teatral.
Como parte del lanzamiento, Swift anunció que la colección de vinilos The Life of a Showgirl: The Shiny Bug ya está disponible en su tienda oficial, aunque únicamente por 48 horas, lo que ha generado gran expectativa entre sus fans.
El álbum cuenta con la producción de Taylor Swift, Max Martin y Shellback, nombres reconocidos en la industria musical que han colaborado previamente con la artista en algunos de sus mayores éxitos.
