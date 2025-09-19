Taylor Swift estrenará ‘The Fate of Ophelia’ en cines de más de 100 países

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Taylor Swift anunció que su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, tendrá un lanzamiento especial en cines, con una premiere programada a partir del 3 de octubre en Estados Unidos.

El evento, titulado The Official Release Party of a Showgirl, incluirá la proyección del video musical de su nuevo sencillo “The Fate of Ophelia”, junto con los lyric videos del disco completo y material exclusivo de la cantante, como reflexiones y comentarios inéditos sobre el proceso creativo detrás de las canciones.