Taylor Swift estrenará ‘The Fate of Ophelia’ en cines de más de 100 países

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Taylor Swift anunció que su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, tendrá un lanzamiento especial en cines, con una premiere programada a partir del 3 de octubre en Estados Unidos.
El evento, titulado The Official Release Party of a Showgirl, incluirá la proyección del video musical de su nuevo sencillo “The Fate of Ophelia”, junto con los lyric videos del disco completo y material exclusivo de la cantante, como reflexiones y comentarios inéditos sobre el proceso creativo detrás de las canciones.
La experiencia en salas de cine tendrá una duración de 89 minutos y estará disponible del 3 al 5 de octubre, en funciones limitadas. Swift invitó a sus seguidores a “sacar sus atuendos de The Eras Tour o su clásico cárdigan naranja” para acompañar esta celebración.
En cuanto al lanzamiento internacional, el programa se podrá ver en más de cien países fuera de Estados Unidos. Entre los confirmados se encuentran Canadá, México, Reino Unido, Francia, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.
Las funciones en estos territorios se realizarán en las mismas fechas, del 3 al 5 de octubre.
BCT