Taxista olvida que traía pasaje y se va a su casa [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un taxista fue sorprendido por una mujer cuando se le olvidó que la tenía que llevar a su casa y terminó en otro lugar, aquí te explicamos que fue lo que pasó.

En un clip de TikTok, se puede observar al taxista manejando y a la señora viendo su celular, en determinado momento el hombre estaciona su unidad y empieza a recoger sus cosas, y es cuando la mujer decide confrontarlo.

“¿Qué le pasa?, yo aquí no vivo”, se puede escuchar en el vídeo.

A lo que el taxista responde: “Se me olvidó que venía conmigo, ya había llegado a mi casa, pero por qué no me dice, oiga”, y vuelve a prender el automóvil, para ahora si dejarla en su destino.