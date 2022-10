Taxista aprovecha ratos sin pasaje para estudiar para su examen de inglés

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales viralizaron la historia de un taxista que aprovecha sus ratos sin pasaje para estudiar para su examen de inglés.

El caso fue subido a una página de Facebook, aunque no se precisó dónde pasó la historia.

De acuerdo a lo expuesto, la persona tomó un taxi y algo que llamó la atención fue un papel que el conductor llevaba en el volante.

Al preguntarle de qué se trataba, él chofer le respondió que era para estudiar para su examen de inglés.

El pasajero felicitó a la persona y a los usuarios en redes dejó una moraleja, que acompaña la historia:

"🚕 🥹 Tomé un taxi esta mañana y me llamó mucho la atención un papel que el conductor tenía en su timón. Pensé que era alguna dirección o algo parecido, pero mi curiosidad me llevó a preguntarle de que se trataba. Y orgulloso me respondió "estoy estudiando inglés" por q mañana tiene un examen. Woow que alegría. Amigo no te conozco pero deseo que te vaya súper en tu examen y que logres todas las metas, te admiro y ojalá hagas muchas carreras para que lleves el sustento a tu hogar ❤️

Moraleja: Iba trabajando y estudiado, la gente que quiere salir adelante lo hace como sea" (sic).

El caso se viralizó sólo en Facebook con más de 30 mil veces compartida y más de 200 mil reacciones.