t.A.T.u. anuncia dos conciertos en México tras 19 años de ausencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 19 años de ausencia, el icónico dúo ruso t.A.T.u. anunció su regreso a los escenarios mexicanos con dos presentaciones programadas para el 1 y 2 de diciembre de este año en el foro La Maraka, en la Ciudad de México.
La información fue compartida a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo, donde se confirma la participación de ambas integrantes originales, Lena Katina y Julia Volkova, quienes prometen una noche “llena de nostalgia y emoción” con los temas que marcaron a toda una generación.
t.A.T.u. alcanzó fama mundial en los años 2000 con temas como “All the Things She Said”, “Not Gonna Get Us” y “All About Us”, convirtiéndose en un fenómeno pop que destacó por su sonido electrónico y su imagen provocadora.
La venta de boletos comenzará el próximo 10 de octubre a través de Ticketmaster, y se espera una alta demanda, ya que el foro tiene capacidad limitada y sus fans han esperado casi dos décadas para volver a verlas juntas en el escenario.
Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá fechas en otras ciudades, pero el regreso de t.A.T.u. ya está generando expectativa entre el público mexicano.
rmr