t.A.T.u. anuncia dos conciertos en México tras 19 años de ausencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 19 años de ausencia, el icónico dúo ruso t.A.T.u. anunció su regreso a los escenarios mexicanos con dos presentaciones programadas para el 1 y 2 de diciembre de este año en el foro La Maraka, en la Ciudad de México.

La información fue compartida a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo, donde se confirma la participación de ambas integrantes originales, Lena Katina y Julia Volkova, quienes prometen una noche “llena de nostalgia y emoción” con los temas que marcaron a toda una generación.

t.A.T.u. alcanzó fama mundial en los años 2000 con temas como “All the Things She Said”, “Not Gonna Get Us” y “All About Us”, convirtiéndose en un fenómeno pop que destacó por su sonido electrónico y su imagen provocadora.