Taquero sin camisa pone a sudar las redes; lo piden para llevar [Videos]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una taquería en Mazatlán ha desatado furor en redes sociales tras implementar una inusual estrategia que mezcla gastronomía con espectáculo: sus meseros atienden sin camisa, lo que ha captado la atención de miles de usuarios en plataformas digitales.

Identificado como “El Jarocho”, el establecimiento ha acumulado millones de visualizaciones gracias a videos donde se observa a varios jóvenes —de complexión atlética— sirviendo tacos únicamente con mandil, sin portar camiseta, mientras interactúan con los comensales.