Taquero sin camisa pone a sudar las redes; lo piden para llevar [Videos]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una taquería en Mazatlán ha desatado furor en redes sociales tras implementar una inusual estrategia que mezcla gastronomía con espectáculo: sus meseros atienden sin camisa, lo que ha captado la atención de miles de usuarios en plataformas digitales.
Identificado como “El Jarocho”, el establecimiento ha acumulado millones de visualizaciones gracias a videos donde se observa a varios jóvenes —de complexión atlética— sirviendo tacos únicamente con mandil, sin portar camiseta, mientras interactúan con los comensales.
Aunque la carta del lugar sigue la línea tradicional de cualquier puesto callejero, la estética del servicio ha generado debate entre internautas, quienes ven en el concepto una fórmula de marketing que rompe con lo convencional.
La dinámica ha provocado que el sitio gane notoriedad nacional, atrayendo tanto a turistas como a habitantes del puerto sinaloense.
En los comentarios de redes, abundan reacciones humorísticas y comparaciones con cadenas internacionales de entretenimiento gastronómico.
Entre las frases que más se repiten en redes están: “Ellos tienen ‘Hooters’, ellas tacos El Jarocho”, “Namás porque no soy de allá, sino iría todos los días”, y “Todos los de chorizo que tengan, por favor”, en tono sarcástico o de doble sentido.
Así es como se ve uno de los taqueros que ha cautivado las redes sociales:
RYE-