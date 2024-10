¿También en México? Shakira cancela conciertos de su gira

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de que Shakira anunció su nuevo álbum, las expectativas fueron altas y no defraudó, pues al poco tiempo anunció el regreso a los escenarios, con su gira “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”, el cual llegará a México.

Tal ha sido el éxito que ha tenido Shakira con la venta de boletos en todas sus fechas, ella y las personas involucradas en la organización, decidió cancelar algunas fechas, tomando por sorpresa a sus fans.

“Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado mis expectativas más optimistas, tanto que la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas, para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo del 2025”.

De este modo su gira no iniciará el 2 de noviembre como estaba planeado, sino que el primer concierto será el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil.

Será el próximo lunes cuando se anuncien las nuevas fechas para Estados Unidos y Canadá de la gira de Shakira, causando molestia entre algunos fans.

Si eres de las personas que adquirió boletos para alguna de las 5 fechas que Shakira abrió en México, no te preocupes, porque la cantante envió un mensaje a sus fans.

“Hola mi gente linda de México! Estoy tan feliz y tan emocionada de que voy a estar ahí cantando cinco noches para ustedes, no me lo puedo ni creer. ¡Cinco estadios! Hemos batido este récord juntos, así que estoy eternamente agradecida con ustedes, por el cariño, por la lealtad, por todo ese amor que me dan, por toda esa motivación que le han dado a mi carrera desde siempre y tengo muchísimas ganas de darles lo mejor de mí y de verlos ¡ya!”.