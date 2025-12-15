System of a Down rompe taquillas y va por segundo show en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras agotar en tiempo récord las entradas para su primer concierto en Ciudad de México, la banda de rock System of a Down anunció una segunda fecha como parte de su gira 2026. El nuevo show se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros, con la participación especial de IDLES, banda británica de rock alternativo.
La preventa Banamex para este segundo concierto arranca este 15 de diciembre, mientras que la venta general estará disponible un día después, el 16, a través de Ticketmaster y taquillas del recinto.
El primer show, previsto para el 27 de mayo, fue un rotundo éxito en taquilla, lo que motivó a la agrupación a ofrecer una segunda oportunidad para sus seguidores en México. Este anuncio se suma a una gira global que ya registra más de 500 mil boletos vendidos en América Latina, además de fechas en Norteamérica, Europa y Reino Unido.
System of a Down está formada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, y es considerada una de las bandas más influyentes del rock del siglo XXI, con más de 42 millones de discos vendidos y un premio GRAMMY® en su historial.
Por su parte, IDLES, originarios de Reino Unido, son reconocidos por su potente estilo y energía escénica. Su más reciente álbum TANGK ha sido descrito como el más ambicioso hasta la fecha.
SHA