System of a Down rompe taquillas y va por segundo show en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras agotar en tiempo récord las entradas para su primer concierto en Ciudad de México, la banda de rock System of a Down anunció una segunda fecha como parte de su gira 2026. El nuevo show se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros, con la participación especial de IDLES, banda británica de rock alternativo.

La preventa Banamex para este segundo concierto arranca este 15 de diciembre, mientras que la venta general estará disponible un día después, el 16, a través de Ticketmaster y taquillas del recinto.