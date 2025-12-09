System Of A Down anuncia concierto en México; esto sabemos

La preventa para fans de la agrupación comenzará este miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora local), mientras que la Preventa Banamex se realizará el 15 de diciembre. La venta general iniciará el 16 de diciembre a través de Ticketmaster y en taquillas del estadio.

System Of A Down, con más de 42 millones de discos vendidos, es una de las bandas más influyentes del siglo XXI. Formada en Los Ángeles, está integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan. Por su parte, IDLES ha sido reconocida como una de las agrupaciones más innovadoras del rock británico reciente, destacando por su propuesta sonora cruda y energética.