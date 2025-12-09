System Of A Down anuncia concierto en México; esto sabemos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda de rock alternativo System Of A Down anunció un concierto masivo en la Ciudad de México como parte de su gira mundial 2026. La presentación tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el Estadio GNP Seguros, y contará con la participación especial de la banda británica IDLES, lo que promete una noche de energía e intensidad musical.
El anuncio llega tras una exitosa serie de presentaciones por Norteamérica y América Latina, donde vendieron más de 500 mil boletos en su reciente paso por la región. Además, su tour europeo y por Reino Unido para 2026 ya agotó localidades, lo que refuerza la expectativa en torno a su presentación en México, uno de los países con mayor base de fans del grupo.
La preventa para fans de la agrupación comenzará este miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora local), mientras que la Preventa Banamex se realizará el 15 de diciembre. La venta general iniciará el 16 de diciembre a través de Ticketmaster y en taquillas del estadio.
System Of A Down, con más de 42 millones de discos vendidos, es una de las bandas más influyentes del siglo XXI. Formada en Los Ángeles, está integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan. Por su parte, IDLES ha sido reconocida como una de las agrupaciones más innovadoras del rock británico reciente, destacando por su propuesta sonora cruda y energética.
rmr