Entretenimiento

Susana González presume a su hijo ¡y son dos gotas de agua!

Susana González presume a su hijo ¡y son dos gotas de agua!
INSTAGRAM/Susana González
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Susana González, reconocida por su trayectoria en telenovelas como Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte, sorprendió este fin de semana a sus seguidores al compartir un momento íntimo y familiar con su hijo Santiago, de 16 años.

Te puede interesar:
Revelan peculiar comportamiento de Adela Noriega en los sets de grabación
Susana González presume a su hijo ¡y son dos gotas de agua!

A través de sus historias en Instagram, la actriz mostró cómo vivió junto a su hijo una jornada especial durante una carrera de karting, disciplina automovilística en la que él participa con entusiasmo.

González, de 52 años, grabó y publicó fragmentos del evento, evidenciando el apoyo incondicional que brinda como madre.

INSTAGRAM/Susana González

"Ver cómo lo estaban preparando todo, no sin antes abrazarlo. Tiene mi apoyo siempre", escribió la también protagonista de Mi verdad oculta, telenovela recientemente finalizada.

En otro momento, reflexionó sobre la vida y el automovilismo: "En el kartismo como en la vida hay momentos de nervio y frustración, pero esto también es parte de la carrera".

INSTAGRAM/Susana González

Conocida por mantener un bajo perfil en lo personal, la actriz hizo una excepción para compartir la experiencia junto a su hijo, a quien, según usuarios en redes, “se parece como dos gotas de agua”.

RYE-

Susana González
Susana González actriz
Susana González hijo
hijo de Susana González Televisa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com