Susana González presume a su hijo ¡y son dos gotas de agua!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Susana González, reconocida por su trayectoria en telenovelas como Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte, sorprendió este fin de semana a sus seguidores al compartir un momento íntimo y familiar con su hijo Santiago, de 16 años.
A través de sus historias en Instagram, la actriz mostró cómo vivió junto a su hijo una jornada especial durante una carrera de karting, disciplina automovilística en la que él participa con entusiasmo.
González, de 52 años, grabó y publicó fragmentos del evento, evidenciando el apoyo incondicional que brinda como madre.
"Ver cómo lo estaban preparando todo, no sin antes abrazarlo. Tiene mi apoyo siempre", escribió la también protagonista de Mi verdad oculta, telenovela recientemente finalizada.
En otro momento, reflexionó sobre la vida y el automovilismo: "En el kartismo como en la vida hay momentos de nervio y frustración, pero esto también es parte de la carrera".
Conocida por mantener un bajo perfil en lo personal, la actriz hizo una excepción para compartir la experiencia junto a su hijo, a quien, según usuarios en redes, “se parece como dos gotas de agua”.
