Surge “Lady Cineteca”; mujer no para de hablar durante función y le ponen un alto

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un inesperado incidente marcó la función de la película Eddington, dirigida por Ari Aster, en la Cineteca Nacional, luego de que una mujer perdió el control tras ser reprendida por hablar durante la proyección, lo que generó gritos e intercambio de reclamos entre los asistentes.

De acuerdo con videos difundidos en X, antes Twitter, por el usuario @PadronJaramillo, el altercado comenzó al finalizar la cinta, cuando una espectadora pidió a otra guardar silencio tras interrumpir en varias ocasiones la película. “Una amiga le dijo a otra chica (que habló y gritó durante toooda la función) que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control”, relató en la red social.

El conflicto escaló y, según los testigos, el personal de seguridad de la Cineteca tardó en atender la situación. “Nadie estuvo al tanto de lo que pasó durante casi 20 minutos en la sala y uno de nosotros tuvo que ir a buscar a los policías de la entrada de Mayorazgo”, compartió otro espectador.

Incluso cuando llegaron los elementos de seguridad, se señaló que minimizaron lo ocurrido: “Pese a la advertencia que se les hizo sobre la conducta violenta, solo dijeron ‘ah, no pasó de lo verbal’”, detallaron los presentes.

La situación generó críticas en redes sociales sobre la falta de protocolos claros para manejar disturbios dentro de las salas de cine. El propio Sebastián Padrón, quien compartió las grabaciones, añadió que la mujer alegó sufrir ataques de ira y ansiedad, aunque esto no impidió que intentara iniciar un enfrentamiento físico.

“Eso no justifica la pelea que quería iniciar desde que se lanzó a los golpes solo porque se le pidió guardar silencio”, narraron los usuarios en X.