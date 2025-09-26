Supuestas víctimas de Michael Jackson piden millonaria indemnización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de 16 años de su fallecimiento, el nombre de Michael Jackson vuelve a generar controversia. Dos hombres que aseguran haber sido víctimas de abuso infantil por parte del cantante han exigido una compensación millonaria del patrimonio del llamado “Rey del Pop”.

Wade Robson y James Safechuck han retomado una batalla legal que comenzó hace más de una década. Ambos exigen 400 mil dólares, es decir, cerca de 7 millones 340 mil pesos mexicanos, por los supuestos abusos que aseguran haber vivido durante su infancia.

Los documentos judiciales, presentados durante este mes de septiembre, detallan que la solicitud ha generado tensiones entre los administradores del patrimonio de Michael Jackson: John Branca, John McClain y Paris Jackson —hija del cantante—, quien ha mostrado su negativa ante las peticiones.

No se trata de un caso reciente. Wade Robson presentó su primera demanda en 2013 y James Safechuck lo hizo al año siguiente. Ambos protagonizaron el polémico documental Leaving Neverland (2019), en el que relataron con detalle los supuestos encuentros que mantuvieron con Jackson cuando eran menores de edad.

El filme fue nominado a varios premios y dividió opiniones: mientras algunos lo consideraron un testimonio necesario, otros criticaron la falta de pruebas concluyentes y la postura del documentalista.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 por una sobredosis de propofol, a los 50 años. Durante su vida fue una figura admirada por su talento artístico, revolucionando la música, el baile y la producción audiovisual. Sin embargo, su legado también está marcado por múltiples acusaciones de abuso infantil, que comenzaron a circular desde los años 90.