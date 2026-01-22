Supernova Génesis alista peleas y show de Carín León en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno del boxeo–espectáculo en México da un paso más hacia la profesionalización con la presentación oficial de la cartelera de Supernova Génesis, evento que reunirá a cantantes, actores, estrellas de reality shows e influencers que subirán al ring el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.

En su edición 2026, Supernova Génesis apuesta por elevar el nivel del espectáculo al anunciar una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que avalará oficialmente los combates y que incluso diseñará cinturones especiales para los ganadores.

La ambición del proyecto también se refleja en su estrategia de difusión. El evento será transmitido a través de Netflix, con la clara intención de ampliar su audiencia y competir directamente con La Velada del Año, el exitoso formato impulsado por el streamer español Ibai Llanos.

Carín León será el encargado de la parte musical, mientras que La Cotorrisa pondrá el toque de humor y cercanía con los fans al asumir la narración del evento.