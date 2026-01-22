Supernova Génesis alista peleas y show de Carín León en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno del boxeo–espectáculo en México da un paso más hacia la profesionalización con la presentación oficial de la cartelera de Supernova Génesis, evento que reunirá a cantantes, actores, estrellas de reality shows e influencers que subirán al ring el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.
En su edición 2026, Supernova Génesis apuesta por elevar el nivel del espectáculo al anunciar una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que avalará oficialmente los combates y que incluso diseñará cinturones especiales para los ganadores.
La ambición del proyecto también se refleja en su estrategia de difusión. El evento será transmitido a través de Netflix, con la clara intención de ampliar su audiencia y competir directamente con La Velada del Año, el exitoso formato impulsado por el streamer español Ibai Llanos.
Carín León será el encargado de la parte musical, mientras que La Cotorrisa pondrá el toque de humor y cercanía con los fans al asumir la narración del evento.
Lonche vs Willito
Lonche es un streamer mexicano de Los Mochis, Sinaloa, conocido por su contenido de videojuegos, estilo de vida lujoso y diversas polémicas con otros creadores digitales.
Willito es un streamer y tiktoker dedicado a contenido de comedia, lip sync y trends de bailes.
Milica vs Ari Geli
Milica es una influencer y streamer argentina conocida por su contenido de estilo de vida, ejercicio y transformación física en TikTok e Instagram.
Ari Geli es jugadora de basket 3×3 y creadora de contenido digital.
Elabraham vs Nando
“ElAbraham” es un creador de contenido mexicano famoso por sus sketches cómicos y reacciones virales en TikTok, que lo llevaron a consolidarse también en YouTube y Twitch.
Nando es un youtuber franco-venezolano que se dio a conocer por hacerle bromas a sus amigos, novias y a sus exnovias.
Alana Flores vs Samahdi Zendejas
Alana Flores es streamer y creadora de contenido mexicana.
Samahdi Zendejas es actriz mexicana reconocida por su trabajo en telenovelas y series.
Lupita Villalobos vs Kim Shantal
Lupita Villalobos es una influencer mexicana originaria de Sonora, conocida por el podcast Las Alucines.
Kim Shantal es creadora de contenido en TikTok y YouTube, famosa por su participación en reality shows, destacando en La Granja VIP 2025 de TV Azteca.
Mario Bautista vs Aarón Mercury
Mario Bautista es cantante, influencer y creador de contenido mexicano que inició su carrera en Vine y YouTube.
Aarón Mercury es influencer y cantante originario de Querétaro, conocido por su participación en La Casa de los Famosos México 2025, además de diversas polémicas mediáticas.
RPO