Supergirl renace; tráiler revela a Momoa como Lobo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo cinematográfico de DC abrió un nuevo capítulo con el lanzamiento del primer tráiler de Supergirl, una producción que apuesta por renovar por completo la esencia de la kryptoniana. La actriz Milly Alcock encarna a una Kara Zor-El más impulsiva, emocional y feroz, una heroína que, desde el primer vistazo, parece decidida a romper moldes y reclamar un lugar propio en la mitología del estudio.
El adelanto exhibe una estética vibrante y un tono más íntimo del habitual, apostando por una narrativa centrada en la identidad y la carga emocional de ser una sobreviviente kryptoniana. Bajo la dirección de Craig Gillespie y con James Gunn en la producción creativa, la cinta propone un mundo renovado donde la acción convive con la sensibilidad y una gran fuerza visual.
Uno de los momentos más impactantes del teaser es la presentación de Jason Momoa como Lobo, el infame cazarrecompensas cuyo humor negro y violencia despiadada lo convierten en un antagonista tan temible como carismático.
La aparición de Lobo no solo añade un aire impredecible a la historia, sino que anticipa un choque épico entre la joven kryptoniana y uno de los personajes más brutales en la historia de DC Comics.
El filme llegará a cines el 25 de junio de 2026, con guion de Ana Nogueira y la misión de redefinir el futuro del universo DC desde la perspectiva de una heroína que ha cargado durante décadas con la sombra de su famoso primo.
RPO