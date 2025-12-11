Supergirl renace; tráiler revela a Momoa como Lobo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo cinematográfico de DC abrió un nuevo capítulo con el lanzamiento del primer tráiler de Supergirl, una producción que apuesta por renovar por completo la esencia de la kryptoniana. La actriz Milly Alcock encarna a una Kara Zor-El más impulsiva, emocional y feroz, una heroína que, desde el primer vistazo, parece decidida a romper moldes y reclamar un lugar propio en la mitología del estudio.

El adelanto exhibe una estética vibrante y un tono más íntimo del habitual, apostando por una narrativa centrada en la identidad y la carga emocional de ser una sobreviviente kryptoniana. Bajo la dirección de Craig Gillespie y con James Gunn en la producción creativa, la cinta propone un mundo renovado donde la acción convive con la sensibilidad y una gran fuerza visual.