"Suben comida grasosa"; estalla Bárbara de Regil contra haters de su hija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Bárbara de Regil estalló en contra de los haters que han opinado para mal sobre las pinturas de su hija Mar de Regil.

Y es que como se recordará, en redes sociales se dieron a conocer imágenes de los trabajos de la hija de la estrella, y hubo quienes criticaron los cuadros por el precio de las piezas, que rebasa en algunos casos los 3 mil y llegarían hasta los 10 mil pesos.

Aunado a esto, hubo quienes consideraron que la calidad de los trazos y la originalidad de las pinturas no son lo suficientes para su valor monetario.

Por ello, en una transmisión en vivo Bárbara de Regil lamentó las críticas y señaló que se debe a que los "haters" viven con odio y a que son infelices.

"Por cómo viven, por lo que suben, me doy cuenta por qué el odio, ¿me explico? Te das cuenta que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio. Suben normalmente como de comida llena de grasa, como chelas, como alcohol".