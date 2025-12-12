Street Fighter ya tiene tráiler y fecha de estreno confirmada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legendaria franquicia de videojuegos Street Fighter se prepara para regresar a la pantalla grande con una nueva adaptación cinematográfica que promete romper moldes. La cinta tiene fecha de estreno confirmada: 16 de octubre de 2026, y se proyectará también en salas IMAX para una experiencia visual que hará vibrar a los fans más veteranos y a las nuevas generaciones.

En el tráiler aparece Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog, el boxeador de fuerza brutal. A su lado, otras sorpresas completan el elenco: Jason Momoa dará vida al salvaje Blanka, Noah Centineo será el carismático Ken Masters, mientras que Andrew Koji tomará el rol de Ryu, el protagonista por excelencia del universo Street Fighter.

David Dastmalchian, conocido por su trabajo en Late Night with the Devil, enfrentará uno de los mayores retos actorales de su carrera: dar vida al temible M. Bison, un personaje que en 1994 fue interpretado por el inolvidable Raul Julia.

Desde el anuncio inicial de la producción, el proyecto generó opiniones divididas. Mientras algunos celebraban el regreso de los íconos del videojuego, otros mostraban escepticismo por el enfoque del casting, que mezcla actores de acción con personalidades de la música y la lucha libre. Sin embargo, con la publicación del avance oficial, la expectativa se ha disparado.