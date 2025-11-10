Stranger Things y Monchhichi se unen en homenaje retro de los años 80

Algunas figuras portan camisetas con el logotipo de la serie, mientras que otras llevan prendas emblemáticas como la del Hellfire Club, el grupo de Dungeons & Dragons que ganó protagonismo en la cuarta temporada.

Ambas marcas comparten una misma raíz: los años 80, una época que Stranger Things ha revivido con fuerza desde su estreno en 2016. Música synthwave, referencias al cine clásico y juguetes retro forman parte de su esencia, y es precisamente en ese contexto donde los Monchhichi encajan a la perfección.

Estos muñecos nacieron en Japón en 1974 bajo la marca Sekiguchi, y durante los 80 conquistaron vitrinas, caricaturas y hogares alrededor del mundo gracias a su mezcla entre mono y bebé.

Con el cierre definitivo de Stranger Things en el horizonte, la llegada de los Monchhichi a Hawkins es una forma creativa de celebrar su legado desde un ángulo más tierno, sin perder el toque oscuro y misterioso que caracteriza a la serie.

BCT