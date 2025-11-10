Stranger Things y Monchhichi se unen en homenaje retro de los años 80

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia ochentera sigue marcando tendencia, y esta vez lo hace con una colaboración inesperada entre dos íconos de la cultura pop: Monchhichi y Stranger Things. La popular serie de Netflix se une a los clásicos muñecos japoneses en una colección especial que ya ha generado gran expectación en redes sociales.
La colección fue presentada a través de la cuenta oficial de @monchhichi_official en Instagram, donde se revelaron los primeros modelos de la colaboración. En las imágenes, los tiernos Monchhichi aparecen transformados con detalles inspirados en el universo del Upside Down, el mundo paralelo que ha sido central en Stranger Things.
Algunas figuras portan camisetas con el logotipo de la serie, mientras que otras llevan prendas emblemáticas como la del Hellfire Club, el grupo de Dungeons & Dragons que ganó protagonismo en la cuarta temporada.
Ambas marcas comparten una misma raíz: los años 80, una época que Stranger Things ha revivido con fuerza desde su estreno en 2016. Música synthwave, referencias al cine clásico y juguetes retro forman parte de su esencia, y es precisamente en ese contexto donde los Monchhichi encajan a la perfección.
Estos muñecos nacieron en Japón en 1974 bajo la marca Sekiguchi, y durante los 80 conquistaron vitrinas, caricaturas y hogares alrededor del mundo gracias a su mezcla entre mono y bebé.
Con el cierre definitivo de Stranger Things en el horizonte, la llegada de los Monchhichi a Hawkins es una forma creativa de celebrar su legado desde un ángulo más tierno, sin perder el toque oscuro y misterioso que caracteriza a la serie.
BCT