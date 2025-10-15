Stranger Things llega a su fin: Netflix estrenará última temporada en tres partes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saga de Stranger Things, que marcó a toda una generación desde su estreno en 2016, llegará oficialmente a su fin este 2025. Así lo confirmaron los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix, quienes compartieron detalles sobre la esperada quinta temporada: “El juego final”.

La temporada final será dividida en tres volúmenes, con episodios de duración cinematográfica:

Volumen 1: 26 de noviembre (4 episodios)

Volumen 2: 25 de diciembre (3 episodios)

Volumen 3: 31 de diciembre (episodio final de casi 2 horas)

Netflix busca convertir el cierre de Stranger Things en un evento global, con capítulos que oscilarán entre los 54 minutos y la hora y 23 minutos, culminando con un desenlace épico y emotivo.

“Será uno de los episodios más grandes y locos que hemos visto”, adelantaron Matt y Ross Duffer.

La historia retomará los hechos un año y medio después del final de la cuarta entrega, con los personajes en una etapa más madura, enfrentando el misterio final: el origen y la verdadera naturaleza del Upside Down, el mundo alterno que ha sido el corazón de la serie.

“La primera temporada se trataba de Eleven y el Mundo del Revés, y la última será la culminación de esa historia”, señaló Matt Duffer. “Queremos volver a la combinación de personajes y monstruos, pero a una escala que nunca antes habíamos visto”.

El personaje de Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, será el eje emocional de la temporada final, retomando el primer gran enigma de la serie y su conexión con Vecna, el principal antagonista.

El actor David Harbour (Hopper) reveló que la lectura del guion provocó “muchas lágrimas” en el elenco, ya que el cierre también explora el paso de la infancia a la adultez, una metáfora que acompañó a los personajes desde el inicio.