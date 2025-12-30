Stranger Things 5: tráiler final despierta teorías a un día del gran cierre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A solo un día del esperado final de Stranger Things 5, Netflix lanzó un tráiler final que ha dividido opiniones, ya que muchos fans consideran que la plataforma podría haber revelado demasiado de lo que ocurrirá en el cierre de la exitosa serie.

El avance, de aproximadamente un minuto y medio, fue publicado en redes sociales el 30 de diciembre y ofrece un vistazo más profundo al capítulo final titulado The Rightside Up, que se estrenará este 31 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora de México), con una duración de 128 minutos.

El clip comienza con Jim Hopper pidiéndole a Eleven que luche una vez más, marcando el tono épico del desenlace. Sin embargo, algunas escenas específicas han generado especulaciones y preocupación entre los seguidores de la serie.

Uno de los momentos más comentados muestra a Dustin Henderson gritando desgarradamente mientras abraza a alguien fuera de cámara, lo que ha encendido rumores sobre la posible muerte de Steve Harrington, uno de los personajes más queridos del elenco.

Otra escena que ha captado la atención muestra a Vecna apareciendo detrás de Hopper, lo que hace pensar que el exjefe de policía podría estar en grave peligro.