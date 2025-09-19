Steven Tyler vuelve: Aerosmith regresa con Yungblud y nueva música

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aerosmith sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente el lanzamiento de un nuevo EP en colaboración con el cantante británico Yungblud. El material discográfico llevará por título “One More Time” y estará disponible este 21 de noviembre en plataformas digitales.

La banda también reveló que el primer sencillo, titulado “My Only Angel”, ya se encuentra disponible, marcando así el regreso a los estudios de grabación de la icónica agrupación de Boston.