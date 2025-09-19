Steven Tyler vuelve: Aerosmith regresa con Yungblud y nueva música

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aerosmith sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente el lanzamiento de un nuevo EP en colaboración con el cantante británico Yungblud. El material discográfico llevará por título “One More Time” y estará disponible este 21 de noviembre en plataformas digitales.
La banda también reveló que el primer sencillo, titulado “My Only Angel”, ya se encuentra disponible, marcando así el regreso a los estudios de grabación de la icónica agrupación de Boston.
Este estreno confirma que la legendaria formación encabezada por Steven Tyler sigue vigente en la escena musical, pese a haber anunciado su retiro apenas un año atrás debido a los problemas de salud de su vocalista.
La noticia generó entusiasmo entre fanáticos de distintas generaciones, quienes ven esta colaboración como un puente entre el rock clásico y las nuevas corrientes alternativas que representa Yungblud.
La unión de estas dos propuestas musicales tiene un fuerte simbolismo: por un lado, Aerosmith, considerada una de las bandas más influyentes de la historia del rock, con más de 50 años de trayectoria, y por el otro, Yungblud, uno de los artistas más disruptivos y seguidos de la escena actual, que ha logrado conectar con públicos jóvenes por su energía y mensajes de rebeldía.
Con “One More Time”, Aerosmith no solo marca su regreso tras lo que parecía ser un adiós definitivo, sino que también renueva su promesa de mantener vivo el espíritu del rock & roll para las nuevas audiencias.
BCT