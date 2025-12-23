Steve Rogers vuelve; Marvel confirma Capitán América en Doomsday

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escudo vuelve a levantarse. Marvel Studios confirmó oficialmente el regreso de Steve Rogers al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), reavivando la llama de uno de los héroes más emblemáticos del cine contemporáneo. Chris Evans retomará el papel del Capitán América en Avengers: Doomsday, cinta que llegará a los cines de México el 17 de diciembre de 2026.

Por el momento, la trama de Avengers: Doomsday se mantiene bajo estricta reserva. Sin embargo, el regreso de Steve Rogers confirma que el cierre emocional de Avengers: Endgame no fue definitivo.

En el avance publicado por Marvel Studios, se observa a Rogers llegando a una casa, rodeado de objetos que remiten a su pasado como Capitán América —el casco, el traje, el escudo—, mientras carga a un bebé en brazos, lo que sugiere que el héroe habría construido la vida personal que tanto anheló junto a Peggy Carter.

La escena ofrece un vistazo íntimo a lo que ocurrió después de su retiro, pero también deja claro que el descanso no será eterno. El clip concluye con una frase contundente:

“Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, seguida de un conteo regresivo hacia el estreno.