Spotify y Barça suman a Ed Sheeran como imagen en camiseta para El Clásico

Este tipo de colaboraciones comenzaron en octubre de 2022, cuando el rapero Drake fue el primer músico en aparecer en el uniforme azulgrana con el icónico búho de su sello OVO. Más tarde, Rosalía protagonizó el Clásico de vuelta con su álbum Motomami. Otras figuras también estuvieron presentes, como los Rolling Stones, quienes incluso asistieron al estadio de Montjuic.

Desde hace tres temporadas, Spotify y FC Barcelona han unido fuerzas para combinar la música con el futbol, usando los Clásicos como vitrina global para promocionar nuevos lanzamientos discográficos.

La camiseta con el logo de Ed Sheeran estará disponible para el público a través de las tiendas oficiales y en línea del club a partir del 15 de octubre.

