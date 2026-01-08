"Spotify no financia la guerra”: plataforma responde a Café Tacvba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda mexicana Café Tacvba anunció formalmente su decisión de retirarse de Spotify, sumándose al boicot que desde hace meses sostienen diversos artistas y usuarios contra la plataforma de streaming musical.

La agrupación, liderada por Rubén Albarrán, hizo pública su postura a través de un comunicado en el que expresa motivos “éticos y artísticos” para desligarse del servicio. El músico, de 58 años, no dudó en rebautizar a la compañía como “Stupidfy”.

Entre los puntos que Café Tacvba considera incompatibles con su visión artística destacan:

Inversiones en tecnología de guerra

Publicidad de agencias migratorias como ICE

Modelo de regalías y distribución de ingresos

Uso de inteligencia artificial en contenidos

Falta de transparencia en el destino de los recursos

Uno de los señalamientos más delicados fue la supuesta vinculación de Spotify con la industria armamentista. Ante ello, la empresa respondió que “Spotify no financia la guerra”, negando tener relación directa con el desarrollo de armamento.

“Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania”, aclaró la plataforma en un comunicado difundido por Agencia México.

También desmintieron que su plataforma incluya anuncios de ICE. Según Spotify, esos anuncios formaron parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de Estados Unidos difundida en múltiples medios.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, la compañía afirmó que su política “se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes”.

Sobre los señalamientos económicos, Spotify defendió su modelo asegurando que:

“Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música”.

A pesar de manifestar respeto por el legado de Café Tacuba, Spotify no ha confirmado si retirará o no su catálogo de la plataforma.

📌 ¿Qué originó el boicot?

El movimiento de boicot hacia Spotify surgió en junio de 2025, cuando se hicieron públicas las inversiones del CEO de la empresa, Daniel Ek, en Helsing, una empresa alemana de tecnología militar.

Ek, quien también preside la junta directiva de esa compañía, habría canalizado millones de euros a través de su firma Prima Materia, con el objetivo de desarrollar sistemas de defensa, incluyendo drones de ataque usados en Ucrania.