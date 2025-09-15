Spotify mejora su versión gratuita: ya no necesitas el modo aleatorio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La experiencia gratuita de Spotify acaba de dar un paso importante: ahora los usuarios que no cuentan con suscripción Premium podrán buscar y reproducir cualquier canción directamente en la app, sin necesidad de activar el modo aleatorio.

Esta nueva función representa una de las mejoras más notables de la plataforma de streaming, ya que hasta ahora, quienes usaban la versión gratuita solo podían escuchar música a través de listas preconfiguradas y reproducción aleatoria, lo que limitaba la experiencia personalizada.