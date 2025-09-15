Spotify mejora su versión gratuita: ya no necesitas el modo aleatorio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La experiencia gratuita de Spotify acaba de dar un paso importante: ahora los usuarios que no cuentan con suscripción Premium podrán buscar y reproducir cualquier canción directamente en la app, sin necesidad de activar el modo aleatorio.
Esta nueva función representa una de las mejoras más notables de la plataforma de streaming, ya que hasta ahora, quienes usaban la versión gratuita solo podían escuchar música a través de listas preconfiguradas y reproducción aleatoria, lo que limitaba la experiencia personalizada.
Ahora, cualquier usuario podrá:
Buscar su canción favorita y reproducirla al instante.
Escuchar temas compartidos por amigos o artistas desde redes sociales.
Crear y personalizar listas propias sin necesidad de pagar.
Spotify también ha integrado esta función con otras herramientas disponibles tanto en la versión gratuita como en la Premium, como listas editoriales seleccionadas, recomendaciones personalizadas y la lista diaria.
Aunque algunas funciones como el audio sin pérdida (Lossless), Mix AI o listas inteligentes siguen siendo exclusivas de la versión de pago, esta mejora significa más control para quienes usan la plataforma sin costo.
BCT