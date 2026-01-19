Spotify arde con BTS: crecen 49% sus reproducciones en México en solo un día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiebre por BTS volvió a encenderse en México. El anuncio de su esperada gira mundial provocó un incremento del 49% en las reproducciones de su música en Spotify México, tan solo el 13 de enero, frente al día anterior, según datos oficiales de la plataforma.
El impacto no se detiene ahí: en un país que ha demostrado una gran pasión por el K-pop, BTS mantiene el 36% del total de consumo del género en la plataforma, reafirmando su dominio entre el fandom mexicano.
Como parte de su BTS WORLD TOUR 2026-2027, el grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo. Estas serán las primeras presentaciones del grupo en el país desde su gira Permission to Dance (2021–2022), que agotó entradas en tiempo récord.
Los boletos estarán disponibles en:
Preventa ARMY Membership: 22 y 23 de enero.
Venta general: 24 de enero, a través de ticketmaster.com.mx.
La gira, promovida por Live Nation, contará con un escenario de producción 360°, lo que permitirá una experiencia inmersiva y mayor capacidad de aforo en cada sede. Con más de 70 fechas en 34 ciudades, será la gira de K-pop más grande de la historia, con paradas en Tokio, París, Londres, Bogotá, Sídney y otras capitales mundiales.
Tras el anuncio de la gira, el aumento del consumo en Spotify refleja no solo el poder de convocatoria de BTS, sino también el impacto comercial que el K-pop tiene en México. Spotify México celebró el regreso del grupo con una playlist especial que ya acumula miles de reproducciones.
SHA