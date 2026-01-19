Spotify arde con BTS: crecen 49% sus reproducciones en México en solo un día

📅 BTS en México: tres noches históricas en CDMX

Como parte de su BTS WORLD TOUR 2026-2027, el grupo ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo. Estas serán las primeras presentaciones del grupo en el país desde su gira Permission to Dance (2021–2022), que agotó entradas en tiempo récord.

Los boletos estarán disponibles en:

Preventa ARMY Membership: 22 y 23 de enero.

Venta general: 24 de enero, a través de ticketmaster.com.mx.

🎤 Una gira sin precedentes

La gira, promovida por Live Nation, contará con un escenario de producción 360°, lo que permitirá una experiencia inmersiva y mayor capacidad de aforo en cada sede. Con más de 70 fechas en 34 ciudades, será la gira de K-pop más grande de la historia, con paradas en Tokio, París, Londres, Bogotá, Sídney y otras capitales mundiales.

🔎 El dato: efecto inmediato en Spotify

Tras el anuncio de la gira, el aumento del consumo en Spotify refleja no solo el poder de convocatoria de BTS, sino también el impacto comercial que el K-pop tiene en México. Spotify México celebró el regreso del grupo con una playlist especial que ya acumula miles de reproducciones.

SHA