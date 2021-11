¡Spiderman anda suelto en Morelia!, trepa columnas y a veces cae mal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que llegara el segundo tráiler de la película Spiderman: No way Home, aparecieron no uno, sino tres Spiderman en el Centro Histórico de Morelia.

Si saliste a dar un paseo por el centro de la capital michoacana este fin de semana, seguro te percataste que abundan los Spiderman en la ciudad, bueno, nosotros por lo menos vimos a tres jóvenes disfrazados, pero que casi nos convencen que son los actores reales de la película.

Y es que, no solo se “avientan” algunos malabares, también trepan a las columnas de cantera de la Plaza de Armas.