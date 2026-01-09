Space Oddity comenzó aquí: restauran el hogar del joven David Bowie en Londres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La casa donde creció David Bowie, ubicada en el número 4 de Plaistow Grove en el barrio de Bromley, al sureste de Londres, será convertida en un espacio cultural que abrirá sus puertas en 2027. El inmueble fue adquirido por la organización Heritage of London Trust, dedicada a la preservación de sitios históricos significativos.

Construida en el siglo XIX para trabajadores ferroviarios, esta vivienda fue el hogar del músico entre los 8 y 20 años. En ese espacio escribió sus primeras canciones y compuso “Space Oddity”, el tema que marcaría el inicio de su proyección internacional.

El proyecto contempla una restauración completa de la casa, con una recreación fiel del diseño interior de los años 60, incluyendo la pequeña habitación donde el artista pasó gran parte de su tiempo desarrollando su creatividad. El lugar funcionará como museo, espacio de exhibiciones y sitio de reflexión sobre su legado musical, artístico y cultural.

La iniciativa recibió un financiamiento inicial de 500 mil libras esterlinas por parte de una fundación privada y será completada con una campaña de recaudación de fondos. Se espera que el sitio se convierta en un punto de encuentro para fans, investigadores y nuevos públicos interesados en la obra del artista.

La transformación de la vivienda en un centro cultural también busca rendir homenaje a los orígenes del músico, resaltando la conexión entre su entorno familiar y su evolución artística. El proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio por mantener vivo el legado de Bowie, una década después de su fallecimiento, y reforzar su influencia permanente en la cultura británica y mundial.